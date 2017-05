Wie bin ich auf Cryp Trade Capital aufmerksam geworden?

Durch Instagram! Ich folge einer Person, die regelmĂ€ĂŸig Cryp Trade Capital Einnahmen in den Instagram Stories postet. Die Tageseinnahmen waren manchmal vierstellig und ich habe mich gefragt, wie ist das möglich und wie kann das funktionieren. Als ich dann bei Google nach Cryp Trade Capital Erfahrungen gesucht habe, habe ich schnell viele Berichte gefunden die durchaus glaubwĂŒrdig sind. Auch bei YouTube gibt es viele Videos die das System und Auszahlungen bestĂ€tigen. Die AusschĂŒttung der Einlagen erfolgt zweimal im Monat, am 15 und 30 eines Monats in Dollar (USD) auf sein Cryp Trade Capital Konto. Anschließend kann man jederzeit seine Einlagen auf eine Bitcoin-Wallet, Ethereum-Wallet, advcash oder Perfectmoney auszahlen lassen. Aber dazu spĂ€ter mehr.

Wieso habe ich mich bei CTC angemeldet?

Ich habe mich nicht sofort bei Cryp Trade Capital angemeldet, da mein BauchgefĂŒhl meint, hier kann etwas nicht stimmen!

Aber nachdem sich mein Geld in Ethereum in einem Monat verdoppelt hat, hatte ich Spielgeld fĂŒr Cryp Trade. Ich möchte einmal dabei sein und sehen wie sich das Unternehmen entwickelt und wie lang das System funktioniert. Vielleicht ist Cryp Trade auch eine neue Gelddruckmaschine und ich Ă€rgere mich im Nachhinein darĂŒber, dass ich nicht schon eher eingestiegen bin.

Mit KrypotwÀhrungen beschÀftige ich mich ungefÀhr seit einem Jahr. Leider habe ich damals im April 2016 die Chance verpasst, mich mit Bitcoins einzudecken, denn damals stand der Kurs bei etwa 400 Euro. Im April dieses Jahres bin ich auf ETH (Ethereum) aufmerksam geworden und habe die Chance ergriffen und habe eine kleine Position aufgebaut.

Bitcoins, Ethereum & Litecoins kaufen

Im April habe ich 300 Euro auf Coinbase.com (eine Plattform um Bitcoins, Ethereum und Litecoin zu kaufen) ĂŒberwiesen und mir davon 6.6 Ether zum Preis von 296 Euro gekauft. Nachdem sich das Geld innerhalb eines Monats verdoppelt hat, habe ich mich dann bei Cryp Trade Capital angemeldet und $500 von coinbase an CTC ĂŒberwiesen. Dies klappte erstaunlich gut und schnell. Meine erste Überweisung einer KryptowĂ€hrung!

Renditen von bis zu 29,7% im Monat klingen zu schön um wahr zu sein. Im Augenblick scheint das System noch wunderbar zu funktionieren, da sich genĂŒgend Leute anmelden und Cryp Trade Capital mit dem nötigen Kapital versorgen. Auch entwickelt sich der KryptowĂ€hrungs-Markt im Moment ausgesprochen positiv und kennt nur eine Richtung – nach oben!

Über Cryp Trade Capital (CTC)

Daher glaube ich durchaus, dass man mit Cryp Trade Capital (CTC) im Moment Geld verdienen kann. Nur die Frage ist, wie lang! Das Unternehmen ist noch kein Jahr alt. Nach Recherchen wurde dies Mitte Oktober 2016 gegrĂŒndet. Der Domainname cryp.trade wurde bereits am 01.08.2016 in Panama registriert.

Das Unternehmen ist in Großbritannien registriert und seinen Hauptsitz in Alicante. Der CEO heißt Vitaly Ipatov. Zurzeit gibt es auch einige Veranstaltungen, unter anderem auch in Deutschland.

Am 13.05. in MĂŒnchen, am 20.05. in Berlin und am 03.06. in Köln.

Über die Kongresse gibt es im Anschluss natĂŒrlich YouTube Videos und auch auf der Seite von CTC sieht man einige Bilder. Forenmitglieder von x-invest.net waren bereits bei CTC in Alicante vor Ort und haben darĂŒber berichtet. Der gesamte Thread ist ziemlich interessant und der Tenor fĂŒr Cryp Trade ist ĂŒberaus positiv. Des Weiteren hat Cryp Trade Capital viele PlĂ€ne fĂŒr die Zukunft und will sich rasant ausbreiten. Solche Dinge hören sich gut an, doch oftmals ist dies nur heiße Luft um vor uns Investoren ein gutes Bild abzugeben.

Es gibt einige Leute die mehrere tausend Euros (Dollar) in CTC investieren, dies ist mir allerdings zu heiß! So viel Geld möchte ich nicht einsetzten, doch dies kann und muss jeder fĂŒr sich selbst entscheiden. Denn wie heißt es so schön, Gier frisst Hirn und jeder ist fĂŒr sein Kapital selbst verantwortlich! Im VIP.Cryptrade wĂŒrde man immerhin nach 3,5 Monaten den Break-Even-Point erreichen und könnte dann seine Gewinne weiterlaufen lassen. Allerdings sind >10.000 USD extrem viel Geld.

Doch zurĂŒck zum Thema.

Wie verdient Cryp Trade Capital Geld?



Eine gute Frage die ich persönlich nicht richtig einschĂ€tzen kann, dazu verstehe ich den KryptowĂ€hrungs-Markt noch nicht gut genug. Auf der Webseite von CTC heißt es:

Das CRYP TRADE CAPITAL Team ist eine Gruppe gut organisierter, erfolgreicher Topmanager, die bereit sind die eigenen Erfahrungen mit Ihnen zu teilen!

Unsere Techniker und Analysten haben eine einzigartige und komfortable Trading-Plattform fĂŒr KryptowĂ€hrung entwickelt und verbessern diese stetig!

Ich vertraue sozusagen mein Kapital dem Cryp Trade Captial Team an und diese investieren und traden mit KryptowĂ€hrungen. Da die WĂ€hrungen ziemlich Volatil sind und es teilweise hohe Kursschwankungen gibt, verdient CTC daran und beteiligt mich mit einer monatlichen Rendite von 17,7 – 29,7%. Ob man damit nun so viel Geld verdienen kann, ich schwer einzuschĂ€tzen. Doch zahlreiche KryptowĂ€hrungen haben sich allein im vergangenen Monat verdoppelt! Daher kann dies durchaus möglich sein.

Zum Vergleich: Ich habe auch ein Aktiendepot und dieses steigt und fÀllt tÀglich maximal 2-3 Prozent. KryptowÀhrungen steigen und fallen tÀglich bis zu 50 Prozent. Wenn bei Cryp Trade Capital wirklich Experten sitzen, kann man mit diesen Kursschwankungen durchaus massive Gewinne einfahren. Als Laie ist es wie an der Börse und man verliert mehr als man gewinnt.

Letztendlich gibt es keine Zahlen die den Erfolg von Cryp Trade bestÀtigen! Einen Einblick in die Buchhaltung ist aufgrund des Alters des Unternehmens zurzeit nicht möglich.