Deutscher Fairness-Preis 2019 für handyreparatur123

Verbrauchervotum: Deutschlands fairste Unternehmen – Preisträger in 48 Kategorien – Feierliche Preisverleihung

Bereits zum zweiten mal in Folge hat handyreparatur123 den deutschen Fairness-Preis in der Kategorie „Smartphone Werkstätten“ erhalten und belegte in den 1. Rang im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Nachrichtensender n-tv sowie DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG hatten zur feierlichen Preisverleihung am 24.10.2019 in die Bertelsmann Hauptstadt-Repräsentanz eingeladen.

Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der premium concepts GmbH Lars Zurawski sind wir mit Lime Rollern quer durch Berlin direkt zum Bertelsmann Gebäude vorgefahren und waren diesmal sogar pünktlich zum Beginn der Veranstaltung da. Erstaunlich einfach und unproblematische Fortbewegung. Selbst einen Lamborghini konnten wir locker im Stadtverkehr abhängen. Ich selbst habe seit zwei Jahren kein Auto mehr und fahre durch Gera mit meinem geliebten BoostedBoards. Für die Straßenverhältnisse in Berlin ist ein eScooter aber die bessere Wahl. Auch die Geschwindigkeitsdrosselung auf 20km/h ist für den Stadtverkehr ausreichend, auf längeren und unbelebten Straßen könnte es aber ruhig auch schneller gehen.

Mit Lime eScootern zur Bertelsmann Repräsentanz vorgefahren

Philipp Zurawski (Gründer von handyreparatur123) & Lars Zurawski (Geschäftsführer premium concepts GmbH)

Nach einer kurzen Vorstellung wurde in diesem Jahr gebratene Garnele auf bunten Algen Salat mit eingelegter Melone und Wasabi Nüssen aufgetischt. Als Hauptgang folgte Medaillon vom Kalbsfilet mit lila Mais-Polenta und gebratenen Pioppini. Kurz zusammengefasst: Es war sehr lecker!

gebratene Garnele auf bunten Algen Salat mit eingelegter Melone und Wasabi Nüssen

Medaillon vom Kalbsfilet mit lila Mais-Polenta und gebratenen Pioppini

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Zufriedenheit der Kunden mit den Unternehmen in drei elementaren Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. Insgesamt 49.984 Kundenmeinungen zu 748 Unternehmen und 48 Kategorien. Mehr Details in einer PDF.

Der Fairness Preis unterteilt sich in die Leistungsbereiche Preis-Leistung (40%), Zuverlässigkeit (30%) und Transparenz (30%)

Als Gründer und weiterhin Verantwortlicher für den kompletten Webauftritt von handyreparatur123, durfte ich den Preis mit Freude erneut entgegen nehmen. In erster Linie möchte ich mich bei dem handyreparatur123 Team bedanken, ohne die exzellente, schnelle und gewissenhafte Arbeit würde es die ganzen Auszeichnungen und Awards der vergangenen Jahre nicht geben. Danke auch an die zahlreichen und mittlerweile viele treue Kunden die uns ihr digitales Leben anvertrauen und für uns gestimmt haben. DANKE

Bei der Award Übergabe



Ein Bild mit der n-tv Moderatorin Carola Ferstl darf natürlich auch nicht fehlen.

Auch mit Torsten Knippertz lässt man sich doch gerne fotografieren.

Deutscher Fairness Preis 2019

Es war eine großartige Veranstaltung, moderiert von den n-tv Moderatoren Carola Ferstl und Torsten Knippertz. Im Anschluss der Preisverleihung gab es noch eine kleine aber längere After-Show-Party im Gebäude.

