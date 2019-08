Zwei neue Bücher bei Thalia gekauft

Das erste mal seit Jahrzehnten das ich in einer Buchhandlung Bücher gekauft habe. Ich habe mir mal die Wirtschaftsabteilung näher angeschaut und war doch überrascht, welche aktuellen Bücher Thalia in Gera hatte. Ich stand an einem Freitag bestimmt eine Dreiviertelstunde an dem Regal und niemand! zeigte auch nur annähernd Interesse an Wirtschafts-, Mindset- und Investitionsbüchern. Schade, denn solche Bücher bringen einem so unglaublich viel! Auch wenn viele nicht direkt das gelesene umzusetzen, beginnt doch ein Prozess im Unterbewusstsein und man denkt über die Themen mehr nach und beginnt letztendlich auch sein Leben zu ändern (zu verbessern).

“The best investment you can make is in yourself. The more you learn, the more you earn” Warren Buffett

Setze dir größere Ziele & Die Gesellschaft und Ihre Reichen

Für diese beiden Sachbücher von Dr. Dr. Rainer Zitelmann habe ich mich diesmal entschieden. Ich habe bereits das Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung: Eine Zeitreise durch 5 Kontinente von Rainer Zitelmann und bin davon begeistert. Ich war zwar auf einem Gymnasium mit Fachrichtung Wirtschaft (BWL), aber über den Kapitalismus und was in den verschiedenen Ländern für Wirtschaftsformen herrschen, haben wir meiner Meinung nach nie gesprochen. Von daher war dieses Buch absolute Sahne und gehört zur Allgemeinbildung dazu. Leider entwickelt sich Deutschland geradezu wieder mit Vollgas in den Sozialismus. Diesmal in abgewandter Form als Ökosozialismus… Gut aber dies ist ein anderes Thema. Als zweites Buch von Herr Zitelmann habe ich Psychologie der Superreichen. Hier bin ich gerade noch mit dem zweiten Teil des Buches (die Interviews) beschäftigt, aber auch hier habe ich schon einiges herausnehmen können und zwar „Reichtum kennt keinen Bildungsabschluss“. Auch ohne Abschluss oder nur mit Hauptschule kann man es zum Selfmade Millionär schaffen und mehrere Millionen oder Milliarden Vermögen aufbauen. Im Buch wurden nur Nettovermögende mit mehr wie 10 Mio interviewt wovon 44 männlich und nur eine weiblich waren.

Daher weiß ich schon jetzt, die beiden neuen Bücher sind es definitiv wert gelesen zu werden. Dr. Dr. Rainer Zitelmann lese und verfolge ich auch gerne auf Facebook. Er teilt die gleichen Meinungen wie ich, trainiert gerne, lebt gesund und wohlhabend und hat jüngere Frauen am Start. Für mich ein absolutes Vorbild. Dank social media erhält man erstmals ein wenig Einblick in das Leben von Reichen, wobei viele noch sehr verschlossen sind in unserer Neidgesellschaft. Lieber unterhalte ich mich mit einem Selfmade als mit 100 Dummschwätzern.