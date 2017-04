1 Jahr Mintos: 1.000 Euro Zinsen und kein Kreditausfall

Ich bin jetzt ein Jahr bei Mintos und möchte euch ĂŒber den aktuellen Stand informieren. Bereits im Juli 2016 habe ich ĂŒber meine Erfahrungen mit Mintos berichtet.



Am 29.03.2016 meldete ich mich bei Mintos* an und ĂŒberwies anfangs 1.000 Euro. Nachdem diese einen Tag spĂ€ter bei Mintos ankamen und sofort investiert waren, habe ich weitere 4.000 Euro investiert. Dank dem Auto Invest ging alles automatisch und ich musste nicht weiter aktiv werden. Über das Jahr verteilt habe ich weitere Einzahlungen und auch Auszahlungen vorgenommen. Mein Geld war jedesmal innerhalb von 1-2 Werktagen ĂŒberwiesen. Zurzeit habe ich wieder etwas mehr bei Mintos investiert.

Neben dem Auto Invest habe ich anfangs auch gerne selbst auf dem PrimĂ€r- und SekundĂ€rmarkt investiert. Dort vorzugsweise Kredite ohne RĂŒckkaufgarantie, dafĂŒr aber mit höheren ZinssĂ€tzen. Mittlerweile ĂŒberlasse ich die ganzen Investitionen dem Auto-Invest, da ich einige faule Kredite erwischte, die 60+ Tage in Verzug waren und ins Inkasso rutschten. Diese Kredite habe ich immerhin mit 5 Prozent Abschlag auf dem SekundĂ€rmarkt verkauft. Es hat zwar einige Tage bis Wochen gedauert, aber irgendwer hat dann doch zugeschlagen und ich hatte bis auf 5 Prozent keinen weiteren Verlust.

Somit habe ich bei Mintos weiterhin eine weiße Weste.

Da ich nur in KurzlĂ€ufer (Verbraucherkredite) mit RĂŒckkaufgarantie investiere, kann ich auch schnell mein Geld wieder abziehen. Die Auszahlungen sind innerhalb von 1-2 Werktagen zurĂŒck auf meinem Konto, alles schon mehrfach getestet.

Mittlerweile verschickt Mintos neben den tĂ€glichen E-Mails auch E-Mails mit den erforderlichen deutschen Steuerinformationen. Auch die Webseite ist mittlerweile responsive und somit fĂŒr Smartphones nutzbar. Eine App soll es wohl auch bald geben, wobei fĂŒr mich der Auto-Invest arbeitet und ich nur einmal tĂ€glich kurz bei Mintos vorbeischaue um eventuell den AI anzupassen. Fast wöchentlich gibt es Neuigkeiten, Verbesserungen und neue Darlehnsanbahner. Daher lohnt es sich den Newsletter zu abonnieren oder regelmĂ€ĂŸig den Mintos Blog aufzusuchen.

JĂ€hrliche Nettorendite von 12.00%

Meine jĂ€hrliche Nettorendite bei Mintos kann sich echt sehen lassen. Mittlerweile gibt es aber nur noch selten KurzlĂ€ufer mit RĂŒckkaufgarantie und >12 Prozent, daher muss ich auch regelmĂ€ĂŸig den Auto-Invest anpassen, damit sich mein Geld nicht sinnlos bei Mintos sammelt. Aktuell schwankt der Zinssatz zwischen 10.5% und 11%. So eine Phase gab es aber auch schon im September / Oktober 2016. Irgendwann war die Nachfrage wohl nicht mehr so hoch oder es lag an der Vorweihnachtszeit und die Darlehensanbahner erhöhten die ZinssĂ€tze wieder. Die genauen GrĂŒnde sind mir dennoch nicht bekannt. Aber auch mit 11 Prozent kann ich gut Leben, so lange die RĂŒckkaufgarantie funktioniert.

Wie ich schon in meinem ersten Bericht erwĂ€hnte, ist die RĂŒckkaufgarantie nichts weiter als ein Versprechen. Wenn zu viele Kredite auf einmal ausfallen, kann mein ganzes investierte Geld futsch sein und das ganze System zerfĂ€llt wie ein Kartenhaus! Dies sollte man immer im Hinterkopf behalten und nicht blauĂ€ugig an die Sache herangehen! Die RĂŒckkaufgarantie greift, aber bislang ging alles glatt. Die ganzen P2P Plattformen sind noch relativ frisch am Markt und daher gibt es auch keine Langzeiterfahrungen. Vielleicht spricht in fĂŒnf Jahren keiner mehr von Mintos & Co. Die Zukunft und der Markt wird es zeigen. SpĂ€testens bei einer Rezession wird sich zeigen wie robust P2P Portale und die ganzen Darlehensanbieter aufgestellt sind.

Starkes Wachstum und 160 400 468 € in Darlehen vergeben

Mintos ist in einem Jahr gigantisch gewachsen! Im Juli 2016 waren 8.888 Investoren angemeldet. Jetzt zeigt die Statistik schon 22.436 Investoren an. Das investierte Kapital betrĂ€gt im Moment 166 732 218 €. Dies sind erstaunliche Zahlen und machen damit Mintos zu einem der grĂ¶ĂŸten P2P Anbieter. Der Großteil der Kredite sind kurzlĂ€ufige Verbraucherkredite. Diese werden von verschiedenen Darlehensanbahnern wie Lendo, Creamfinance und Banknote angeboten. Die Kredite stammen aus den LĂ€ndern Polen, Tschechische Republik, Lettland, DĂ€nemark, Georgien usw. Das Geld verteilt sich also nicht nur auf ein paar LĂ€nder.

Fast wöchentlich treten neue Darlehensanbahner dem Mintos Netzwerk hinzu. Aktuell sind es 21 Darlehensanbahner aus 9 LÀndern.

Im Februar 2017 fĂŒhrte Mintos neben dem Euro auch weitere WĂ€hrungen ein. Dies ist fĂŒr mich allerdings uninteressant, aber gerade fĂŒr Investoren mit anderen WĂ€hrungen ist diese Möglichkeit ideal. Zurzeit stehen die WĂ€hrungen EUR, CZK, PLN, DKK, GEL, RON, GBP zur Auswahl. Auch ein WĂ€hrungstausch ist möglich, aber da es die meisten Kredite in Euro gibt, ist dies fĂŒr mich uninteressant.

Mintos informiert die Investoren regelmĂ€ĂŸig per E-Mail Updates ĂŒber Neuigkeiten und veröffentlicht viele News sogar im Blog auf Deutsch.

Autopilot anschalten und Geld arbeiten lassen

Anfangs investierte ich tĂ€glich eine halbe Stunde fĂŒr Mintos. Mittlerweile lasse ich jedoch nur noch den Auto-Invest arbeiten. Einmal wöchentlich schaue ich im P2P-Forum nach neuen Erfahrungsberichten zu Mintos, um ein GefĂŒhl fĂŒr die aktuelle Lage zu bekommen. Mir ist es auch ziemlich egal, wieviele oder welche Kredite gerade in Verzugszeit sind, da die RĂŒckkaufgarantie erfolgreich arbeitet. Wenn neue Darlehensanbahner dem Netzwerk beitreten, passe ich schnell den Auto-Invest an. Mehr gibt es nicht zu tun.

Mintos Auto Invest

Bei der Abschreibungsmethode habe ich bis auf „Nur Zinsen“ alles aktiv. Dies spielt aber bei kurzfristigen Krediten sowieso keine Rolle. Ich investiere maximal 50 Euro in einen Kredit, der kleinste Investitionsbetrag betrĂ€gt 10 Euro. Da es meist nur wenige Kredite mit 12 Prozent oder mehr gibt, investiere ich daher gleich einen höheren Betrag.

Mintos Depot Übersicht – 1.000 Euro Zinsen in einem Jahr

Im Moment arbeiten 13.111,82 Euro bei Mintos fĂŒr mich und dank der laufenden Reinvestition vermehrt sich mein Geld dank dem Zinseszins fleißig weiter! Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden! Konstant, gerĂ€uschlos und ohne großen Zeitaufwand arbeitet mein Kapital im Hintergrund. Wo gibt es heutzutage noch 12 Prozent Zinsen?

Ich bin jedoch unentschlossen ob ich noch mehr bei Mintos investiere oder zum Beispiel twino eine Chance gebe. Von Viventor war ich einige Monate auch sehr angetan, aber seitdem der Auto-Invest 2017 nichts mehr investierte, habe ich bis auf die Zinsen alles abgezogen. Immerhin scheint das Problem jetzt gelöst zu sein, da mein Zinsguthaben mittlerweile wieder wieder angelegt wird. Jedoch ist auch bei Viventor im Moment der Zinssatz gefallen. Bei auxmoney ziehe ich mein Geld monatlich ab, die Plattform hat mich ĂŒberhaupt nicht ĂŒberzeugt. Zu viele Kredite sind bereits im Inkasso und alles ist so undurchsichtig und ich sehe keine VerĂ€nderungen.

Aufgrund der empfohlenen Diversifikation wÀre eine weitere P2P Plattform die bessere Entscheidung. Mit mintos bin ich weiterhin sehr zufrieden und kann diesen P2P Anbieter im Moment nur empfehlen.

Video: Mintos Zusammenfassung

Im Video habe ich alles nochmal kompakt zusammengefasst.

Falls ihr noch nicht bei Mintos seid, dann meldet euch einfach mal an und testet Mintos mit kleineren BetrÀgen, so habe ich auch angefangen. Gerne könnt ihr auch ein Kommentar schreiben und mir eure favorisierten P2P Anbieter mitteilen.

Jetzt mit Mintos passiv Geld verdienen

*Affiliate-Link – FĂŒr die Anmeldung ĂŒber diesen gekennzeichneten Link erhalte ich eine kleine VergĂŒtung. www.mintos.com