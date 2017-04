c’t magazin Test: handyreparatur123 ist Testsieger unter den Versand-Werkstätten

Ich bin sehr stolz auf mein Projekt handyreparatur123, denn in der 19. c’t Ausgabe konnte handyreparatur123 wieder überzeugen und sicherte sich den ersten Platz bei den getesteten Online-Werkstätten. Nicht nur der Onlineauftritt ist professionell sondern auch die ganzen Prozesse im Hintergrund. Mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit werden täglich zahlreiche defekte Handys und Smartphones repariert. Dies ist nur mit einem wunderbaren Team und Leidenschaft möglich. Dies zieht sich durch das ganze Projekt. Egal ob Webseite, Customer Service, Logistik oder Techniker, alle erledigen einen super Job und dies zeigen auch die zahlreichen Kundenbewertungen bei Trusted Jobs. Bereits letztes Jahr konnte handyreparatur123 wir beim Stiftung Warentest überzeugen.

Hier einige der neusten Trusted Shops Bewertungen:

Bin sehr zufrieden. Mein Gerät sieht aus wie neu und funktioniert wieder einwandfrei. Das Ganze ging auch sehr schnell, zwei Tage Versand, zwei Tage Reparaturzeit. Super

Der Bestell- und Bezahlvorgang war einfach zu handhaben, die Preise sind fair. Die Information per Email über den aktuellen Status der Reparatur fand ich sehr hilfreich. Alles in allem sehr empfehlenswert

Diese Firma ist ganz einfach nur wärmstens zu empfehlen. Faire Preise, top Kundenservice, sehr gutes Handling in der gesamten Abwicklung und Leistungen genau so wie in auf der Homepage beschrieben. Weiter so und noch mehr Firmen von diesem Format, dann geht es aufwärts in unserem Land.

Die c’t meint:

„Die Werkstatt mit Sitz in Jena macht schon auf den ersten Blick einen professionellen Eindruck: informative Webseite, einfacher Bestellvorgang, viele Bezahlmethoden. Im Test bestätigte sich dieser Eindruck. Handyreparatur123 reparierte schneller als die Konkurrenz, schickte aussagekräftige Status-Mails und verwendete beim Rückversand frustfreie und sichere Verpackungen. Das iPhone-Ersatz-Display leuchtete allerdings nicht so hell wie die der anderen Werkstätten.“

Der komplette c’t Test kostet 1,49 Euro.