🚨 Emojis in Google Serps

Auffallen um jeden Preis

Gerade bei stark umkämpften Keywords schaltet Google nahezu immer vier Adwords Anzeigen vor den organischen Treffern. Bei kleinen Bildschirmauflösungen oder Smartphones muss der Nutzer daher erstmal an den ganzen Adwords, Google Local und anderen Google Diensten vorbei, um dann endlich die natürlichen Ergebnisse sehen zu dürfen. Umso wichtiger ist es, dort richtig aufzufallen und dies geht neuerdings wieder mit 🚨Emojis🚨 im Titel und in der Beschreibung.

Emojis bei YouTube schon lange erfolgreich

Bei YouTube werden schon seit Jahren massenhaft Emojis in den Video Thumbnails und im Video Titel genutzt. Bestes Beispiel ist Bibis Beauty Palace oder DagiBee. Dort hat jedes Thumbnail mindestens ein Emoji. Warum? Weil Emojis Gefühle ausdrücken, auffallen und dadurch zusätzlich Klicks generieren.

Nicht alle Emojis werden angezeigt

Ich habe für meine Seite handyreparatur123 verschiedene Emojis ausprobiert, aber nicht alle hat Google in den Suchergebnissen angezeigt. Zum Beispiel hat Google 📱 und 🔧 nicht angezeigt, dafür aber der komische Smartphone Arm 🤳🏼.

Nachdem ich dann Anfang der Woche noch einen Beitrag bei eisy.eu zum Thema gelesen habe, habe ich die Emojis auf meinen Seiten noch einmal verändert. Bei handyreparatur123 und handyversicherung123 habe ich jetzt am Anfang des Titles die 🥇 gesetzt. Nach einigen Tagen Wartezeit hat Google das Emoji auch in den Serps angezeigt. Dies sieht ziemlich auffällig aus und passt natürlich zu einem mehrfachen Testsieger. Aber auch auf der iPhone 7 Versicherungsseite sieht das Emoji nicht verkehrt aus und sorgt für mehr Aufmerksamkeit in den Serps oder wie ist eure Meinung dazu?

Messbare Ergebnisse kann ich noch nicht vorweisen, da Google die Suchergebnisse aktuell wieder ziemlich aufwirbelt. Aber zumindest haben sich die Rankings nicht verschlechtert, sondern teilweise sogar verbessert.

Gestern ist mir mobil sogar ein neues Layout begegnet. Erstmals stand die URL über dem Titel. (Hier hat Google einen anderen Titel verwendet)

Eisy sagt:

Leider kann man nicht sagen, dass alle Icons die im Seitentitel funktionieren, auch bedingungslos in der Description laufen. Das 💖 zum Beispiel funktioniert in der Beschreibung, jedoch nicht im Title-Tag.

Dies stimmt auch nicht! Das 💖 passt natürlich hervorragend zu meiner Liebesschloss Seite, also habe ich das 💖 in die Description gepackt. Google zeigt es natürlich nicht an! Man sieht also, es ist wohl Zufall das das Emoji auch in den Suchergebnissen anzeigt wird. Vielleicht ist das 💖 auch nicht Themenrelevant zu meiner Liebesschloss Seite. Ich werde weiter testen.

Daher lautet mein abschließender Tipp: Einfach ausprobieren und testen. Wenn nach einigen Tagen das Emoji nicht in den Serps auftaucht, ein anderes ausprobieren und ganz wichtig!

Bitte nicht übertreiben! Wenn dann alle Ergebnisse Emojis haben, wird Google sicherlich die Emojis wieder abschalten. Es könnte aber auch wie bei der Sternebewertung ein gewisser Trust nötig sein.