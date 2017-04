Jawbone UP! Akku lädt nicht mehr



Im Testbericht über das UP Fitnessarmband habe ich mich sehr positiv geäußert. Leider ist das Band bereits nach einem Monat nicht mehr zu gebrauchen! Alles fing am Samstag Abend an, als plötzlich das Band aller paar Minuten mit vibrieren anfing. Also verband ich das Armband mit dem USB-Anschluss um es wieder zu laden. Nach ungefähr einer Stunde war es wieder geladen und bereit für weitere 10 Tage. Doch gestern Nachmittag wollte ich das Band mit dem iPhone synchronisieren, doch es konnte keine Verbindung mit dem Band hergestellt werden. Auch der Wechsel in den Schlafmodus / Wachmodus ging nicht mehr. Also wieder an den USB-Anschluss zum laden. Ein kurzes rotes aufleuchten der LED war zu sehen, doch auch nach stundenlangen Laden, zeigte das Band keine Reaktion mehr.

Jawbone tauscht das Band um

Da bereits mein Arbeitskollege letzte Woche genau das gleiche Problem hatte und über die Support-Hotline ein Austauschgerät zugesprochen bekam, rief ich gestern auch bei Jawbone an.

Nachdem ich kurz mein Problem geschildert hatte, bekam ich eine E-Mail vom Support Team und musste die Rechnung sowie die UP! Seriennummer zurücksenden. Jetzt wird mir ein neues Armband zugeschickt und danach soll ich das alte zurückschicken. Versandkosten für den Rückversand darf ich selbst übernehmen…

Jawbone Up Video vom defekten Akku

Heute früh habe ich noch mal alles versucht, um das UP! zum Leben zu erwecken. Nach einer Stunde hatte das Band immerhin ca. 20 Prozent Akku. Aber Vibration funktionierte nicht und auch der Akku war innerhalb weniger Minuten wieder leer. Ich hoffe das Jawbone hier kein größeres Problem bekommt. Denn bereits vor mehr als einem Jahr wurde das Band ja kurzerhand wieder vom Markt genommen. Mein Armband war jetzt etwa ein Monat alt. Die Farbe „blau“ sieht bereits ganz schön dreckig aus, die grüne LED Leuchte funktionierte schon länger nicht mehr und jetzt kommt das Problem mit dem Akku hinzu.

Video nicht mehr verfügbar…