Vielen Dank an wp-webhosting

Wenn man Probleme hat, dann kommen natürlich alle auf einmal. So auch letzten Donnerstag als ich ins Krankenhaus musste und fast zeitgleich eine E-Mail von meinem damaligen Webhoster bekam, dass fremde, infizierte Dateien auf meinem Server lagen. Ich konnte mich absolut nicht um dieses Problem kümmern, da ich Freitag gleich zwei Operationen hatte und selbst jetzt noch nicht wieder voll fit bin. So dauerte es nicht lange und der Hacker hatte erneut einige Dateien hochgeladen und daraufhin wurde mein komplettes Webhosting Paket gesperrt.

Was das bedeutet muss ich keinem erklären. Umso erfreulicher, dass mir die sehr lieben Menschen von wp-webhosting.de bei meinem Problem halfen und den Umzug auf den neuen Webspace zu einem super fairen Preis übernahmen. Gleichzeitig wurden die infizierten Dateien entfernt und jetzt läuft wieder alles reibungslos.

Vielen Dank an dieser Stelle.

Update 2017

Auch nach fünf Jahren bin ich mit allen Projekten bei wp-webhosting. Jedoch habe ich seit 2-3 Jahren einen eigenen Server wo meine ganzen Projekte liegen und ich bin weiterhin tadellos zufrieden. Der Server ist wahnsinnig schnell, es gibt so gut wie keine Downtimes und der Support ist erste Sahne. Selbst am 31.12.2016 um 23:45 Uhr habe ich innerhalb von 5 Minuten eine Antwort auf meine E-Mail bekommen! Wo gibt es das heutzutage noch? Hier wird mit Leidenschaft und Herzblut gearbeitet und das passt genau zu meinen eigenen Anforderungen. Vom Preis Leistungsverhältnis ist wp-webhosting in meinen Augen fast zu günstig, denn die Qualität ist wirklich perfekt.

wp-webhosting eignet sich für Einsteiger als auch für Profis. Es gibt genügend verschiedene Pakete und Server zur Auswahl und die Einrichtung und Installation wird auf Wunsch auch vorgenommen. Alle Projekte können kostenfrei mit SSL-verschlüsselt werden und wie der Name vermuten lässt, ist wp-webhosting optimal für WordPress Projekte geeignet. Ich kenne aber auch Leute die wp-webhosting mit Joomla nutzen und da auch keine Probleme haben.