Vorsatz: Spazieren gehen und Hörbuch hören

Das Jahr 2016 war für mich persönlich wieder ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen. Ich habe viel gearbeitet und alte und neue Projekte aufgebaut und aktualisiert. Mir macht das alles unglaublich viel Spaß und ich bin mit Leidenschaft an der Arbeit, doch oftmals verbringe ich den ganzen Tag am Computer und war kaum draußen. Dies soll sich dieses Jahr ändern! Dazu habe ich mir bei audible.de ein Abo eingerichtet und habe allerhand Hörbücher auf die Merkliste gesetzt.

Als Start in mein Vorhaben mehr spazieren zu gehen, habe ich mich für das Hörbuch von Warren Buffett „Das Leben ist wie ein Schneeball“ entschieden. Mehr als 45 Stunden geht dieses Hörbuch und das Thema ist sehr interessant und wichtig für mich, denn ich habe mich 2016 sehr intensiv mit der Börse beschäftigt und bin mittlerweile in einigen Aktien investiert. Das Thema Börse hatte mich schon in der Schulzeit immer wieder interessiert. Bei dem bekannten Planspiel Börse von der Sparkasse, haben wir als Schulteam damals sogar den 1. Platz in Thüringen und den 11. Platz deutschlandweit belegt.

Leider habe ich das Thema Aktien damals aus den Augen verloren, da ich kein Kapital zum investieren und meine Ausbildung Vorrang hatte. Jetzt hat mich aber das Börsenfieber erfasst und ich verfolge täglich die Nachrichten und beobachte mein Depot. Somit passt das Hörbuch perfekt und ich sitze nicht nur noch am Computer. So bilde ich mir ein, jetzt noch produktiver zu arbeiten, denn mit frischen Sauerstoff im Blut geht alles schneller.

Die erste Woche im neuen Jahr habe ich dies schon durchgezogen, obwohl es teilweise -10 Grad war. Doch ich war etwa jeden Tag 3 Kilometer spazieren. Eine zusätzliche Motivation war ein neues Apple Watch Abzeichen. Wer im Januar eine Woche lang alle Ziele erreicht, erhält ein spezielles und einzigartiges Abzeichen. Am Sonntag gegen 20 Uhr war es dann soweit und ich habe das Abzeichen erhalten. (siehe Bild). Cool wenn solche Dinge einen zusätzlich motivieren.

Heute am Montag geht es wieder raus, wenn die Post endlich mein Amazon Echo vorbeigebracht hat. Dann stehen wieder etwa drei Kilometer an und ich freue mich schon wieder etwas neues von Warren zu erfahren.

Wenn Ihr auch Vorsätze habt, dann pusht euch jeden Tag und zieht es durch. Wenn es nicht klappt, dann setzt euch kleinere Ziele. Zeit dafür haben wir genug.