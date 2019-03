In

March 2019 Core Update killt meine Seite

Auf Steemit habe ich Mitte Februar noch über den erneuten Aufstieg meiner Seite handyversicherung123 im Februar 2019 berichtet. Lange Zeit war diese Seite komplett aus dem Google Index zum Suchbegriff Handyversicherung verschwunden (2014 war die Domain noch auf dem 1. Platz) und arbeitete sich seit dem Medic Update im August 2018 in den SERPs Stück für Stück wieder nach oben. Bis zum ersten großen March 2019 Core Update.

GAME OVER

Von 1-10 auf n/a auf Position 28 und zurück auf n/a

Durchschnittliche Position zum Suchbegriff „Handyversicherung“

So sieht es aktuell aus! Das March 2019 Core Update hat handyversicherung123 zum Suchbegriff Handyversicherung und Handy Versicherung wieder komplett aus dem Index gekickt (Search Console zeigt noch Position >60 an).

Viele andere Keywords sind ebenfalls wieder abgerutscht. Die Seite ist jetzt wieder auf dem Stand von August 2018, als Google das erste Medic Update ausrollte. Man könnte also meinen, Google hat das Medic Update wieder rückgängig gemacht, dies sieht man auch bei einigen anderen betroffenen Seiten wie zum Beispiel blutwert.net von Martin Mißfeldt, der auch darüber berichtete. (Update vom 25.03.2019)

Eine Begründung für den Absturz habe ich wie viele andere SEOs (noch) nicht. Vor allem das die Seite zum Suchbegriff wieder komplett aus dem Index gekickt wird, ist sehr merkwürdig. Ich hatte nachdem die Seite langsam wieder Vertrauen zurück bekam, einen gründlichen Frühjahrsputz durchgeführt. Alte Seiten gelöscht, interne Links angepasst, Bilder ergänzt und die Inhalte & Preise erneuert. Die Besuchszeit lag bei etwa 1:30min und die Absprungrate bei 50 Prozent. Im Durchschnitt besuchten die Besucher zwei Seiten und jeder zweite Besucher klickte auf einen Anbieter. Links baue ich seit 2012 nicht mehr auf, mit dem Google Penguin hatte ich mir damals gründlich die Finger verbrannt.

Die AT Seite hat sich bis zum Core Update März 2019 ziemlich stabil behauptet und trotze den vorherigen Updates. Die Seite war zum Suchbegriff Handyversicherung und Handy Versicherung jahrelang auf den ersten Positionen, jetzt gab’s einen Rücksetzer auf den 3. Platz. Den 1. Platz hat sich Schutzklick gesichert, auf dem 2. Platz ist ein alter Artikel von 2017 über Handyversicherungen von einer Ratgeberseite. Searchmetrics glaubt, dass Trust & Branding auch bei Google immer wichtiger wird.

Trust & Branding wird für Google immer wichtiger searchmetrics.com

Daran kann natürlich etwas dran sein. handyversichertung123 ist nur eine kleine Nischenseite ohne starken Backlinks Was letztendlich der Grund ist, weiß wohl nur Google. Ich für meinen Teil werde die Seite weiterhin aktuell halten. Einige Sales kommen trotzdem noch. Meine anderen Projekte wie handyreparatur123 haben sich geringfügig verbessert. SEO bleibt spannend…